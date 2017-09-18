Русь и Золотая Орда вновь сошлись на Куликовом поле

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Отечественная военная история знает немало сражений, но лишь некоторые из них могут претендовать на статус по-настоящему судьбоносных. Куликовская битва, случившаяся 8 сентября 1380 года, к таковым, несомненно, относится. Именно победа в Куликовской битве способствовала объединению русских княжеств вокруг Москвы и стала предтечей освобождения Руси от ордынского ига.

В минувшие выходные на знаменитом Куликовом поле прошел XXI Международный военно-исторический фестиваль, который называется — неожиданно! — «Поле Куликово». Корреспондент Федерального агентства новостей посетил это мероприятие.

«Очко»!

История фестиваля отсчитывает свое начало еще с 1997 года. Тогда фестиваль собрал 97 любителей средневековой реконструкции из 11 клубов, в основном тульских.

Первые фестивали в смысле соответствия облачений их участников историческим реалиям сентября 1380 года выглядели довольно странно. Потрясая мечами и копьями, на Куликовом поле сходились группки «восточных славян» и «скандинавов», среди которых редкие одинокие реконструкторы-«ордынцы» смотрелись сущими сиротами. С тех, почти былинных, времен количество принимающих в фестивале участие реконструкторов и их клубов заметно выросло, соответствие костюмов и оружия историческим реалиям улучшилось, а география задействованных в мероприятии регионов расширилась.

Традиционно местом проведения фестиваля является большой луг на берегу Дона у деревни Татинки. Лагерь участников обустроен достаточно антуражно и не без юмора. Шатры, юрты, воинские стяги, щиты, кострища, а также… таблички «Дрова», «И снова здравствуйте!»

Посреди лагеря — историческая ярмарка. Торговец шкурами демонстрирует покупателям когтистую медвежью лапу, уверяя, что это и есть та самая пресловутая «рука Москвы». Рядом красна девица в громкоговоритель приглашает на мастер-класс, где обещает всех желающих познакомить с последним писком ордынской моды XIV века.

Булькают чем-то сытным котлы. Носятся взапуски мальчишки. Чинно шествует куда-то боярин. В отдалении слышен топот копыт и звон мечей, а за пределами лагеря шуршит на ветру ковылями раздолье Куликова поле.

И над всем этим — бездонное голубое небо, пронизанное солнечными лучами.

— Что тут происходит? — спрашиваем у проносящегося мимо витязя.

— «Очко»! XXI фестиваль! — смеется тот, после чего под конское ржание и бряцанье доспеха бросается догонять дружину…

Программа фестиваля до предела насыщена мероприятиями и конкурсами. Как и в настоящей жизни, серьезное тут соседствует с несерьезным, а веселое — с печальным.

В плане торжеств, посвященных 637-й годовщине битвы, значатся священная литургия и заупокойная панихида по вождям и воинам, павшим за Отечество во все времена. Затем — концертная программа исторической музыки, дефиле в исторических костюмах, международный турнир по историческому средневековому бою на приз «Куликова поля», экскурсии в музей Куликовской битвы, конные соревнования, детская игровая площадка и т. д. А под занавес — всенощное бдение в храме Сергия Радонежского.

Международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово» проводится ежегодно на Куликовом поле в третью неделю сентября и является традиционным в рамках праздничных торжеств, посвященных годовщинам Куликовской битвы. По мнению организаторов и участников, «Поле Куликово» де-факто — самое яркое мероприятие военно-исторического движения в стране, посвященное Руси и Золотой Орде XIII–XIV веков.

Надои растут

С трудом из праздничной круговерти нам удалось выдернуть для интервью одного из организаторов фестиваля, руководителя тульского военно-исторического клуба «Сварга» Олега Лукьянова.

— Олег Игоревич, сколько лет вы уже принимаете участие в проведении фестиваля?

— Это будет уже мое 14-е «Поле Куликово».

— Насколько мы помним, у вас за плечами — клуб «Дружинная крепость», работа в Тульском кремле, объединение каскадеров «Мастер», мероприятия на Сетуньском Стане, создание исторически достоверных предметов оружия и амуниции. В кинофильме «Александр. Невская битва» все доспехи первого плана ваши, верно? Наконец, вы участвовали в съемках для музейного комплекса «Куликово поле» испытаний исторически достоверных реплик оружия и амуниции, проверяя, пробьет ли ордынская стрела русский щит или прорубит ли боевой топор шлем русского воина. Надо быть очень увлеченным человеком, чтобы всем этим заниматься. Чем вас, серьезного взрослого мужчину, привлекла историческая реконструкция?

— Видимо, сказалась нехватка в обычной жизни чего-то по-настоящему интересного. На мой взгляд, историческая реконструкция — это великолепное сочетание живого общения, путешествий и активного образа жизни. Я этим заболел и не выздоровел до сих пор.

— Вы сейчас — член оргкомитета фестиваля с четырнадцатилетним опытом проведения «Поля Куликова». Как за эти почти полтора десятка лет изменился фестиваль — и изменился ли?

— Наш фестиваль, как живое существо, — постоянно меняется. Мы стараемся развиваться. Считаю, что это у нас получается.

— В чем это выражается? Надои растут?

— Смотря, что считать надоями.

— Например, численность тех, кто приезжает на ваш фестиваль.

— Лет 12 назад проводились фестивали, которые собирали по тысяче активных участников. Но это был формат так называемого мультифестиваля, куда приглашались клубы самых разных направлений исторической реконструкции. Начиная с тех, кто занимался нашим X веком, и заканчивая ребятами, которые реконструировали век XIV плюс вся Европа до XV века.

— С одной стороны, наверное, было очень интересно. С другой стороны, настоящая сборная солянка на Куликовом поле…

— В итоге мы решили пожертвовать численностью, но сделать наш фестиваль более узконаправленным и ориентированным именно на эпоху Куликовской битвы.

— Получилось?

— Вполне. Сейчас мы имеем самый большой не только в России, но и в мире фестиваль реконструкторов Руси и Золотой Орды XIII–XIV веков. Подчеркну — международный фестиваль. Все самые лучшие клубы, занимающиеся данной тематикой, либо бывали на нашем фестивале ранее, либо присутствуют сейчас, на XXI «Поле Куликове». Понимаете, для этих людей Куликово поле — в некотором роде Мекка. Может быть, и не каждый год, но они считают для себя обязательным посетить фестиваль. И это здорово.

Виртуальная реальность — враг реконструкции

— Олег Игоревич, мы вас встречали совсем недавно на проводившемся в Санкт-Петербурге IV военно-историческом фестивале «Битва на Неве», посвященном средневековой тематике. И там вы выступали в роли западноевропейского сеньора, участвуя в джойстинге, т.е. в поединках всадников на копьях. На настоящих копьях в настоящих латах! Турнир Врат Святого Петра был очень романтичным, но в то же время жестким зрелищем. Здесь же, на Куликовом поле, у вас совершенно другая роль и иной образ. Причем образ скорее восточный, чем европейский. По крайней мере — точно не славянский…

— Я занимаюсь историей разных эпох, а не только Средневековьем. Мне интересна и Первая мировая война, и Вторая мировая, и события XVIII века. Причем как с Польской стороны, так и со стороны Московии.

— И джойстинг во все это тоже вписывается?

— Вполне. Причем уже два года. Ну, а поскольку безопасность во время таких поединков обеспечивается только европейскими доспехами, пришлось стать рыцарем.

— Сейчас в этой желто-золотой рубахе и головном уборе, крайне смахивающем на панаму, вы не особенно похожи на какого-нибудь сэра или шевалье. Так кто же вы сейчас?

— На мне костюм богатого золотоордынского военачальника.

— Позвольте поинтересоваться причинами такого выбора? Почему не русский витязь, почему ордынец?

— У меня есть и доспех, и костюм русского воина XIII–XIV веков. Но, исходя из того, что примеров качественной реконструкции Золотой Орды неизмеримо меньше, чем Руси, я на этот фестиваль выбрал себе костюм ордынца.

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Таким образом, я могу продемонстрировать другим, как можно реконструировать Орду, а заодно и пополню здесь ряды противников русского войска. Согласитесь, было бы довольно странно видеть реконструкцию Куликовской битвы, в которой с обеих сторон станут рубиться исключительно русские воины.

— Приходит ли в военно-исторические клубы, участвующие в фестивале, молодое поколение?

— Приходит, но в меньших количествах, чем нам бы хотелось. Десять лет назад к нам шли активнее, что я отношу к романтике 90-х. В те годы еще не было такой тесной привязки к компьютеру и интернету, как сейчас. В наше время приоритеты у молодежи, конечно, сменились.

— Виртуальная реальность отбирает у вас новые «штыки»?

— Да если б только она одна! Сначала у нас «штыки» активно отбирал пейнтбол, затем страйкбол, ну и виртуальная реальность, компьютерные игры, тоже делают свое «черное дело». И все же подпитки свежей кровью мы не лишены.

Фантазии и реальность

— В продолжение разговора о проблемах реконструкторского движения в России хочется задать вопрос, связанный с созданием исторически достоверных предметов оружия и амуниции. Чтобы такая работа была по-настоящему конструктивной, необходим в той или иной мере доступ к хранящихся в музеях артефактам соответствующего исторического периода. Помнится, вы в связи с этим довольно критически отзывались о ряде отечественных музеев. Те со своими экспонатами частенько вели себя в духе «собаки на сене». Они и сами изучением артефактов не занимались, и другим заниматься этим не позволяли. Изменилась ли ситуация за последние годы?

— Некоторые подвижки есть, но именно что некоторые. Например, до сих пор у нас те, кто пишут научные статьи по оружиеведению, часто лишены возможности опубликовать артефакты из музейных запасников, потому что даже одна фотография стоит буквально космическую сумму. А без нее тебе музей, естественно, ни одной фотографии не даст. В итоге вещи, которые известны уже давно, мало того, что не показывают, так еще и не публикуют.

— Государство как-то вам помогает в проведении «Поля Куликова»? Или ограничивается фразой «Так и быть, разрешаем вам вот тут, на берегу Дона, шатер поставить»?

— В данном случае, это на 100% государственный проект. Наш фестиваль — один из тех редких случаев, когда государство в лице музея-заповедника и его директора лично очень заинтересовано в проведении международного военно-исторического фестиваля.

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Несмотря на какие-то сопутствующие катаклизмы (а когда у нас что-то делалось без них?!), государство не только находит возможность оказывать нам содействие, но и не забывает подталкивать вперед, побуждая не стоять на месте, развиваться дальше.

— Есть к вам вопрос, связанный с историей Куликовской битвы. Если общий исход трехчасового сражения сомнений не вызывает, то иные факты, связанные с событиями 8 сентября 1380 года, неоднократно давали историкам поводы для споров. Например, одним из самых спорных моментов до недавней поры считался вопрос численности участников сражения. Согласно «Летописной повести о Куликовской битве», князь Дмитрий привел за Дон порядка 100 тысяч воинов Московского княжества и 50–100 тысяч воинов союзников. Если верить Никоновской летописи, то общее число русских воинов вырастает уже до 400 тысяч. Олег Игоревич, вы не первый год занимаетесь историей Куликовской битвы в самом, что ни на есть, прикладном варианте. Ваше мнение — сколько привел сюда воинов Дмитрий, и сколько — Мамай?

— Основываясь на результатах современных исследований, склоняюсь к мысли, что с каждой стороны в сражении приняло участие от 5 до 10 тысяч человек — не больше. На данный момент практически полностью реконструирован ландшафт Куликова поля по состоянию на конец XIV века. С высокой степенью вероятности локализовано само место сражения. Поверьте — стотысячные армии там просто не поместились бы. И тем более они там не поместились бы, если согласиться с выводами современных историков и оружиеведов о том, что русская и ордынская армии состояли из конницы. Которой, между прочим, требуется достаточно много места для маневра.

— Не умаляет ли столь небольшое, по современным меркам, количество воинов значения победы в Куликовской битве для дальнейшей истории России?

— Ни в коем случае!..