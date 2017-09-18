Народный артист СССР Зураб Соткилава скончался в Москве

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Москва, 18 сентября. В Москве на 81-м году жизни скончался Народный артист СССР, певец Зураб Соткилава.

«Умер Зураб Лаврентьевич Соткилава, замечательный артист Большого театра, — заявил генеральный директор Большого театра Владимир Урин. — У него была тяжелая болезнь, с которой он боролся до конца», передает ТАСС.

Накануне стало известно, что заслуженная артистка России Валентина Строганова скончалась в Саратове на 88-м году жизни.