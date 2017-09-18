Глава СК РФ поручил проверить сообщения о похищениях инвалидов в Подмосковье

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Москва, 18 сентября. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с телесюжетом о похищениях стариков и инвалидов в Московской области. По данным СМИ, пропавших держат в рабстве, заставляя просить милостыню и жестоко избивая за отказ работать на улицах.

"По имеющейся информации, люди выходят из дома в магазин или в банк и пропадают. Родственники уверены, что пропавших держат в рабстве и заставляют просить милостыню на улицах, - сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. - В сюжете приводятся сведения о ряде пропавших граждан, а также о тех, кого удалось спасти из такого рабства".

Глава СК РФ поручил провести проверку по описанным фактам и дать правовую оценку действиям всех вовлеченных лиц. Центральный аппарат СК РФ возьмет на контроль проверку, которую будет проводить Главное следственное управление в Подмосковье.