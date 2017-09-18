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В Совфеде заявили о позитивном сигнале после встречи Лаврова и Тиллерсона
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    В Совфеде заявили о позитивном сигнале после встречи Лаврова и Тиллерсона

    10:58  18 Сентября 2017
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    В Совфеде заявили о позитивном сигнале после встречи Лаврова и Тиллерсона

    Москва, 18 сентября. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона может быть необходима для согласования позиций Москвы и Вашингтона в преддверии  Генассамблеи ООН. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, в переговорах Лаврова и Тиллерсона можно увидеть позитивный сигнал.

    «Я усматриваю в сегодняшней встрече позитивный сигнал. Безусловно, двум странам, являющимся постоянными членами СБ ООН, нужно согласовывать свои действия в преддверии предстоящей Генассамблеи», — пояснил он журналистам.

    Сенатор подчеркнул, что переговоры министров являются «хорошим признаком». По его словам, эта встреча приобретает особую важность в контексте обсуждения предложений президента США Дональда Трампа по реформе ООН.

    В Совфеде заявили о позитивном сигнале после встречи Лаврова и Тиллерсона

    Напомним, Тиллерсон и Лавров во время встречи в Нью-Йорке подтвердили приверженность устранению конфликтных ситуаций в Сирии и реализации минских соглашений на Украине.

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    Автор: Борис Любимов
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