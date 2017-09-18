Тело одного из подростков, пропавших в июне на Ладоге, обнаружили водолазы

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Петрозаводск, 18 сентября. Тело одного из подростков, перевернувшихся в лодке в в акватории Ладожского озера, обнаружено водолазами. Как стало известно ФАН, труп 16-летнего погибшего направили на экспертизу, в ходе которой будет установлена точная причина смерти. Поиски еще двоих ребят продолжаются.

Напомним, после ЧП на Ладожском озере в Карелии было возбуждено уголовное дело. Пятеро несовершеннолетних, по данным следствия, перевернулись на лодке в заливе Импилахти. Двое подростков спаслись.