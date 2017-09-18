Власти Гоа запретят употребление алкоголя на улицах

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Нью-Дели, 18 сентября. Руководство индийского штата Гоа планирует ввести полный запрет на распитие алкогольной продукции в общественных местах. Об этом пишет издание Hindustan Times, ссылаясь на главного министра штата Манохар Паррикар.

По его словам, в ближайшее время надо подготовить официальное заявление о введении запрета на распитие алкогольных напитков в общественных местах.

Индийский министр отметил, что уведомление будет подготовлено к концу будущего месяца.

«Для этого мы внесем соответствующие поправки в законодательство», — уточнил Паррикар.

Он объяснил, что благодаря этому шагу можно будет избежать загрязнения улиц, а также предотвратить неприятности, которые создают нетрезвые люди.