Донбасс: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов ДНР

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Донецк, 18 сентября. Украинская армия 28 раз нарушила режим прекращения огня в Донбассе за прошедшие сутки. По информации оперативного командования Донецкой народной республики, под обстрелами ВСУ оказались районы десяти населенных пунктов ДНР.

Согласно приведенным данным, украинские военные открывали огонь из минометов, вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия. В Петровском районе получили повреждения четыре домостроения.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские силовики за минувшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции в Луганской народной республике.