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Сирия сегодня: США хотят укрепить взаимодействие с РФ, Турция стягивает войска
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    Сирия сегодня: США хотят укрепить взаимодействие с РФ, Турция стягивает войска

    10:28  18 Сентября 2017
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    Сирия сегодня: США хотят укрепить взаимодействие с РФ, Турция стягивает войска

    Сирия, 18 сентября. Турецкие военные передислоцировали к сирийской границе 80 единиц бронетехники. Соединенные Штаты намерены усилить взаимодействие с Российской Федерацией по Сирийской Арабской Республике (САР). Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Турция стягивает войска

    Как сообщают турецкие СМИ, ссылаясь на военные источники, Турция продолжает перемещать военную технику на границу с САР. В турецкую провинцию Хатай по железной дороге было доставлено около 80 бронированных военно-транспортных средств. Подчеркивается, что военная техника была стянута из района Люлебургаз провинции Кыркларели на северо-западе страны.

    Сирия сегодня: США хотят укрепить взаимодействие с РФ, Турция стягивает войска

    Напомним, в июле турецкий министр обороны Фикри Ышык сообщил, что Анкара не будет исключать варианта проведения военной операции на территории сирийского Африна в случае угрозы ее национальной безопасности. По его мнению, угроза для Турции исходит от сил самообороны сирийских курдов. Анкара уверена, что формирования сирийских курдов связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической организацией.

    Встреча Лаврова и Тиллерсона

    Главы внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов и Российской Федерации Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров обсудили взаимодействие сторон по урегулированию сирийского конфликта. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

    «В Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Тиллерсона. Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации минских договоренностей», — сказала она.

    Как сообщает Газета.ru, встреча состоялась по инициативе американской стороны и имела неформальный характер.

    Усиление взаимодействия

    Американские СМИ сообщают, что Соединенные Штаты рассчитывают на укрепление взаимодействия с Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ в небе над САР.

    Напомним, в субботу, 15 сентября, международная антитеррористическая коалиция во главе с США обвинила Россию в ударе по позициям арабско-курдских отрядов SDF. В свою очередь курдские источники сообщили РИА Новости, что удар был нанесен сирийскими ВВС. Минобороны РФ заявило в ответ, что американским партнерам заранее обозначили границы проведения военной операции в провинции Дейр эз-Зор.

    Сирия сегодня: США хотят укрепить взаимодействие с РФ, Турция стягивает войска

    «Пентагон предпринимает дополнительные шаги для обеспечения прямого общения американских и российских командующих на месте, после того как удару подверглись союзники США в районе Дейр эз-Зора», — заявил глава комитета начальников штабов американских вооруженных сил Джозеф Данфорд.

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    Автор: Илья Муромский
    #россия #сша #сирия #лавров #тиллерсон
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