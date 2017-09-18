Сирия сегодня: США хотят укрепить взаимодействие с РФ, Турция стягивает войска

В Избранное

Сирия, 18 сентября. Турецкие военные передислоцировали к сирийской границе 80 единиц бронетехники. Соединенные Штаты намерены усилить взаимодействие с Российской Федерацией по Сирийской Арабской Республике (САР). Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Турция стягивает войска

Как сообщают турецкие СМИ, ссылаясь на военные источники, Турция продолжает перемещать военную технику на границу с САР. В турецкую провинцию Хатай по железной дороге было доставлено около 80 бронированных военно-транспортных средств. Подчеркивается, что военная техника была стянута из района Люлебургаз провинции Кыркларели на северо-западе страны.

Напомним, в июле турецкий министр обороны Фикри Ышык сообщил, что Анкара не будет исключать варианта проведения военной операции на территории сирийского Африна в случае угрозы ее национальной безопасности. По его мнению, угроза для Турции исходит от сил самообороны сирийских курдов. Анкара уверена, что формирования сирийских курдов связаны с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической организацией.

Встреча Лаврова и Тиллерсона

Главы внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов и Российской Федерации Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров обсудили взаимодействие сторон по урегулированию сирийского конфликта. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«В Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Тиллерсона. Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации минских договоренностей», — сказала она.

Как сообщает Газета.ru, встреча состоялась по инициативе американской стороны и имела неформальный характер.

Усиление взаимодействия

Американские СМИ сообщают, что Соединенные Штаты рассчитывают на укрепление взаимодействия с Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ в небе над САР.

Напомним, в субботу, 15 сентября, международная антитеррористическая коалиция во главе с США обвинила Россию в ударе по позициям арабско-курдских отрядов SDF. В свою очередь курдские источники сообщили РИА Новости, что удар был нанесен сирийскими ВВС. Минобороны РФ заявило в ответ, что американским партнерам заранее обозначили границы проведения военной операции в провинции Дейр эз-Зор.