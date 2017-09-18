ВКС РФ заранее сообщили США границы проведения военной операции в Сирии

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Москва, 18 сентября. ВКС РФ заблаговременно известили американских коллег о границах проведения боевых действий в Сирийской арабской республике.

Командование ВКС РФ заблаговременно предупредило американских военных о границах проведения боевых действий в сирийской провинции Дейр эз-Зор, сообщил представитель военного ведомства России Игорь Конашенков. Уже более двух недель правительственные войска Сирии при поддержке российской авиации ведут операцию по освобождению данного региона от террористов, подчеркнул генерал-майор.

Конашенков отметил, что российское командование информировало США по существующему каналу связи во избежание ненужной эскалации в провинции Дейр эз-Зор.