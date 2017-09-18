Как не остаться за бортом: эксперт объяснил, надо ли наказывать авиакомпании за овербукинг

В Избранное

В Госдуме предложили наказывать авиакомпании рублем за овербукинг — то есть за продажу большего количества билетов, чем мест в салоне самолета. Авторы законопроекта из «Справедливой России» считают, что пассажирам, не по своей воле оказавшимся «за бортом», авиакомпании должны выплачивать компенсацию в размере десятикратной стоимости билета. Однако сам факт овербукинга — еще не преступление, считает главный редактор портала Avia.ru, эксперт комитета по транспорту Госдумы Роман Гусаров.

«Считаю, что простым введением или усилением штрафных санкций за овербукинг проблему не решить, — отметил Роман Гусаров в комментарии Федеральному агентству новостей. — Надо создавать специальные нормы, а, возможно, и принимать специальный закон, описывающий овербукинг. В этом законе должны быть регламентированы все действия и обязанности авиакомпаний в случае возникновения овербукинга. Закон должен регламентировать компенсации, которые должен выплачивать перевозчик пассажиру в случае овербукинга, права самого пассажира, оказавшегося в этой ситуации, и штрафные санкции, но только в том случае, если авиакомпания всех этих своих обязательств не выполняет. Только так. Не за сам факт овербукинга, а за невыплату компенсации или неосуществление перевозки, если авиакомпания это допустила».

По словам авиаэксперта, хотя овербукинг может создать серьезные неудобства для не попавшего на борт самолета пассажира, подобные ситуации далеко не всегда возникают по вине авиаперевозчика.

«Дело в том, что сам овербукинг, то есть перебронирование, может возникнуть по целому ряду причин, и далеко не всегда эти причины являются умыслом авиакомпании, — отметил собеседник ФАН. — Это может быть техническая замена воздушного судна, и оно может оказаться в другой комплектации, например, там будет меньше пассажирских кресел, чем предполагалось заранее. Есть и ряд других причин, которые периодически возникают, и не всегда это какие-то умышленные действия авиакомпаний. Поэтому каждый раз жестко наказывать авиакомпанию за сам факт овербукинга не имеет смысла. Сам бизнес авиаперевозок достаточно сложен, и ситуации, в которых пассажирам не хватает мест в самолетах, возникают нередко».

Но если по отношению к пассажирам, оказавшимся в подобной ситуации, авиакомпания ведет себя некорректно, или авиаперевозчик не выполняет своих обязательств по перевозке, тогда должны последовать штрафные санкции, считает эксперт.

«Нужно смотреть, как в этой ситуации ведет себя авиакомпания — предпринимает ли она все усилия, чтобы выполнить свои обязательства по перевозке пассажира — может быть, отправить его следующим рейсом, рейсом другой авиакомпании, ни в коем случае не ухудшив уровень сервиса, выплачивая ему какие-то компенсации, — либо она просто бросает пассажира. За такое да — нужно наказывать. Если авиаперевозчик просто кидает пассажира и отказывается выполнять свои обязательств — за такие действия, может быть, и штрафы стоит увеличить. Но еще раз подчеркну — не за сам факт овербукинга», — отметил Роман Гусаров.

О том, что «Справедливая Россия» собирается внести в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за овербукинг, сообщил «Парламентской газете» автор законопроекта — член фракции «справедливороссов» в Госдуме, первый заместитель председателя комитета по энергетике Игорь Ананских. По словам Ананских, овербукинг распространен среди российских авиаперевозчиков, поскольку авиакомпании хотят подстраховаться от возможных убытков, если какой-то пассажир опоздает на рейс или в последний момент откажется от полета. А таких пассажиров, по данным депутата, 7—10%.

А вот если все пассажиры, купившие билеты, пришли вовремя, то тем, кто пришел на регистрацию позже других, может не повезти — их просто не пустят на борт, несмотря на наличие билета.

По мнению Ананских, если пассажира не пускают на борт самолета под надуманными предлогами, — авиакомпания должна выплатить ему компенсацию в размере десятикратной стоимости билета. Эту поправку депутат предлагает внести в Воздушный кодекс.

В настоящее время овербукинг законодательно никак не регламентирован. В 2015 году Минтранс разработал законопроект, предусматривающий расширение права авиакомпаний, в том числе в этом вопросе, однако документ так и не был внесен в Госдуму. Сегодня проблему овербукинга авиакомпании решают по своему усмотрению.