Украина заполнила подземные газохранилища на 50%

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Киев, 18 сентября. В настоящее время в подземные газохранилища на территории Украины закачано почти 15,7 млрд кубических метров природного газа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании «Укртрансгаз».

«Объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 15,689 млрд кубометров. Украинские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на 50%», — сообщила компания в понедельник.

Таким образом, «Укртрансгазу» удалось достичь минимальной планки по запасам газа на зимний период. По словам вице-премьера Украины Владимира Кистиона, для того, чтобы успешно пройти отопительный период, Украине необходим запас около 14,5 — 15 млрд кубометров газа в хранилищах.