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Украина
Украина заполнила подземные газохранилища на 50%
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    Украина заполнила подземные газохранилища на 50%

    10:21  18 Сентября 2017
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    Украина заполнила подземные газохранилища на 50%

    Киев, 18 сентября. В настоящее время в подземные газохранилища на территории Украины закачано почти 15,7 млрд кубических метров природного газа. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании «Укртрансгаз».

    «Объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 15,689 млрд кубометров. Украинские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на 50%», — сообщила компания в понедельник.

    Украина заполнила подземные газохранилища на 50%

    Таким образом, «Укртрансгазу» удалось достичь минимальной планки по запасам газа на зимний период. По словам вице-премьера Украины Владимира Кистиона, для того, чтобы успешно пройти отопительный период, Украине необходим запас около 14,5 — 15 млрд кубометров газа в хранилищах.

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    Автор: Валентин Меликов
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