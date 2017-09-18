Стало известно, как обезопасят инфраструктуру Крымского моста

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Краснодар, 18 сентября. При строительстве моста через Керченский пролив и подходов к нему особое внимание уделяется транспортной безопасности. Только на обеспечение безопасности объектов инфраструктуры, непосредственного прилегающих к мосту, выделили из государственного бюджета почти миллиард рублей. Речь идет о железнодорожных подходах, станциях и вокзалах.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, будут установлены несколько сотен контрольно-пропускных пунктов по разным точкам. Все они будут снабжены рациями, системами видеонаблюдения, аварийным электроосвещением, устройствами для принудительной остановки ( в случае необходимости) автотранспорта, специальными поворотными зеркалами с подсветкой, стационарными и портативными металлоискателями, детекторами на следы взрывчатых веществ.

Для работы на пунктах привлекут сотрудников транспортной безопасности, которые имеют опыт выполнения подобной работы и специальную аттестацию (такую же, как в метрополитене).

Кроме того, по периметру всех станций установят специальные ограждения для невозможности проникновения на служебную территорию посторонних лиц.