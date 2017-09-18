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Сенат США потребует у Facebook данные о покупке «сеющей раздор» рекламы из России
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    Сенат США потребует у Facebook данные о покупке «сеющей раздор» рекламы из России

    15:03  18 Сентября 2017
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    Сенат США потребует у Facebook данные о покупке «сеющей раздор» рекламы из России

    Вашингтон, 18 сентября. Американские сенаторы потребуют от руководства соцсети Facebook дополнительные данные об отправке политической рекламы с российских аккаунтов. По словам члена комитета по разведке Сената Адама Шифа, эти меры предпримут в рамках расследования возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. 

    «Честно говоря, я опечален, что мы так долго не знали о рекламе, за которую россияне заплатили минимум 100 тысяч долларов, чтобы повлиять на наши выборы», - посетовал Шиф в интервью ABC News.

    По словам сенатора, эта реклама была направлена на то, чтобы «посеять раздор, настроить американцев друг против друга». Все это, по его мнению, подтверждает заявления, с которыми выступала разведка. 

    При этом в сенате уверены, что Facebook им вряд ли откажет, ведь в противном случае, как заметил Шиф, это может привести к конфликту. Кроме того, он добавил, комитету по разведке уже предоставили некоторую интересующую информацию, однако есть ещё «неотвеченные вопросы».
     

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    Автор: Алексей Громов
    #выборы #россия #facebook #реклама #сенат сша #политическая реклама
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