Правительство России подготовит поэтапный ввод «пакета Яровой» 

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Москва, 18 сентября. Правительство России в ноябре 2017 года подготовит постановление, в рамках которого будет предусмотрено поэтапное введение поправок к законодательству — так называемого «пакета Яровой», который обязывает операторов связи в течение трех лет хранить данные пользователей. Об этом сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович.

Вице-премьер подчеркнул, что юристы подтвердили, что для поэтапного введения «пакета Яровой» не потребуется вносить изменения в российское законодательство.