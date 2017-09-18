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Правительство России подготовит поэтапный ввод «пакета Яровой»
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    Правительство России подготовит поэтапный ввод «пакета Яровой»

    10:54  18 Сентября 2017
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    Правительство России подготовит поэтапный ввод «пакета Яровой»

    Москва, 18 сентября. Правительство России в ноябре 2017 года подготовит постановление, в рамках которого будет предусмотрено поэтапное введение поправок к законодательству — так называемого «пакета Яровой», который обязывает операторов связи в течение трех лет хранить данные пользователей. Об этом сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович.

    Правительство России подготовит поэтапный ввод «пакета Яровой»

    Вице-премьер подчеркнул, что юристы подтвердили, что для поэтапного введения «пакета Яровой» не потребуется вносить изменения в российское законодательство.

    «Мы можем поэтапно ввести в действие пакет антитеррористических поправок нормами постановления правительства, без поправок в закон, мы это сейчас обсуждаем. В ближайшее время будут подготовлены документы, по-моему, там срок ноябрь», — сообщил Дворкович.

    Правительство России подготовит поэтапный ввод «пакета Яровой» 

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    Автор: Валентин Меликов
    #дворкович
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