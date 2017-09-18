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Эксперт рассказал, почему повышение акцизов на топливо — это необходимость
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    Эксперт рассказал, почему повышение акцизов на топливо — это необходимость

    9:54  18 Сентября 2017
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    За все нужно платить: эксперт рассказал, почему повышение акцизов на топливо необходимо

    В следующем году бензин в России может подорожать. По данным СМИ, правительство приняло решение повысить акцизы на топливо в два этапа: по 50 копеек с 1 января и с 1 июля 2018 года.

    Инициатива поступила из министерства транспорта РФ и была одобрена на бюджетных слушаниях в Кабмине. В Минтрансе уверены, что повышение акцизов на топливо позволит высвободить новые средства на строительства дорог в Крыму и Калининграде. Два главных претендента на эти деньги — автострада «Приморское кольцо» в Калининградской области и трасса «Таврида» в Крыму.

    Председатель общественного совета Минтранса, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин считает, что акцизы на топливо следовало поднять уже давно.

    «В международной практике с 50-х годов XX века существует простой принцип. Он звучит так: «Highway users must pay their way». Пользователи дорог должны заплатить за свою дорогу. Это лозунг был запущен в оборот спичрайтером президента Дуайта Эйзенхаура на его выступлении в Конгрессе США в 1955 году. В международной практике этот принцип уже закрепился, и, в общем-то, он является вполне оправданным. За дороги должны платить те, кто по ним ездит. Может быть, это и неприятно слышать рядовому автомобилисту, но это чистейшая правда», — заявил автоэксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    В следующем году бензин в России может подорожать

    В России правительство — федеральное, региональное, муниципальное — тратит на строительство и поддержание дорог гораздо больше, чем собирает в качестве налогов и других плат с автомобилистов. «Это достаточно странное соотношение, если сравнивать с другими странами мира. Совокупные платежи автовладельцев — а это не только акцизы на топливо, но также транспортный налог и некоторые специальные платежи, типа платы за парковку в городах — не покрывают даже текущие расходы на поддержание нашей дорожной инфраструктуры. При этом по международным меркам Россия ежегодно тратит на свои дороги очень небольшие деньги», — поясняет Михаил Блинкин.

    «Таким образом, я считаю повышение платежей для автомобилистов абсолютно правильной мерой. То, на что они будут потрачены, — это предмет совершенно отдельной дискуссии. Разумеется, эти деньги не должен забрать себе общий государственный бюджет, как это часто бывает. Они должны пойти в дорожные фонды. Но то, на какой именно инфраструктурный проект их следует направить, должно стать предметом общественного обсуждения. Лично я бы остановил свой выбор на калининградском проекте. Кольцевой маршрут в районе Приморской рекреационной зоны — очень важная дорога. Но схожие аргументы могут быть приведены и в пользу дорог в Симферополе, Омске и т.д.», — подводит итог Михаил Блинкин.

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    Автор: Иван Верихов
    #россия #крым #дороги #акцизы #минтранс #калининградская область #топливо #бензин #повышение #блинкин
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