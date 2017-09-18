СПЧ предложит Путину изменить законы о митингах и общественном контроле

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Москва, 18 сентября. Президенту РФ Владимиру Путину предложат изменить законы о митингах и общественном контроле. С такой инициативой намерены выступить члены президентского Совета по правам человека в ходе традиционной встречи с главой государства в ноябре.

По словам главы СПЧ Михаила Федотова, в частности, совет хочет предложить Путину поправку об обязательном предоставлении видеоматериалов в суде по правонарушениям на митингах. Кроме того, он указал на необходимость усилить ответственность чиновников за препятствие митингам. «Вплоть до дисквалификации", - подчеркнул Федотов в комментарии газете «Коммерсантъ».

Правозащитник добавил, что еще одно предложение совета будет касаться внесения поправок в закон «Об основах общественного контроля». По мнению членов совета, правом осуществлять этот контроль должны обладать все россияне, в этом, как пояснил Федотов, состоит «реализация права граждан на участие в управлении государством».

Еще одними пунктами на повестке встречи с Путиным, продолжил Федотов, станет вопрос формирования общественных наблюдательных комиссий (ОНК), изменение закона о контрактной системе госзакупок, темы экологии и защиты прав человека в горячих точках.