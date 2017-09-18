Сирия: спецназ САА занял позиции на восточном берегу Евфрата после форсирования реки

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Дейр эз-Зор, 18 сентября. Спецназ сирийской арабской армии (САА) под руководством российских советников и активной поддержке ВКС РФ минувшей ночью форсировал Евфрат, сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Операция проводилась в плотном взаимодействии с ВКС РФ. Российские самолеты нанесли серию сокрушительных бомбовых и ракетных ударов по позициям боевиков ИГИЛ** на суше, а также непосредственно по водным целям – катерам и баржам, которые использовались для атак на правительственные силы и для переброски боеприпасов. Использовались авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500.

Кроме того, активно отработали РСЗО «Град», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепёк» и другая артиллерия. При этом все удары наносились строго по разведанным позициям боевиков и военной технике.

После артподготовки и работы авиации военнослужащие САА форсировали реку и с боем высадились на восточном берегу Евфрата. Они выдержали две мощнейшие контратаки боевиков, и в итоге вытеснили боевиков ИГИЛ с позиций к северу, до автомобильной трассы Дейр эз-Зор – Аш-Шаддади.

Ранее ФАН сообщал, что главной целью САА в Сирии сейчас является форсирование Евфрата и переброска своих сил на восточный берег, где территории на протяжении нескольких лет контролировало «Исламское государство»*.

За это время боевики построили там мощнейшую сеть оборонительных укреплений и эксплуатируют ряд крупных нефтяных месторождений, обеспечивающие финансовое благополучие террористической организации.

На сегодняшний день в провинции Дейр эз-Зор сосредоточены наиболее подготовленные боевики ИГИЛ.

* Организация запрещена на территории РФ.