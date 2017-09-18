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Москва, 18 сентября. Министерство экономики и развития РФ собирается запустить через три года новые железнодорожные паромы, которые свяжут Калининград с остальной территорией России. К 2020 году три паромные переправы свяжут Ленинградскую область и Калининград.

По данным газеты «Известия», на создание новых рейсов по маршруту Усть-Луга — Балтийск намерены выделить 14,1 млрд рублей. Отмечается, что из бюджета на это потратят 5,1 млрд рублей, остальная денежная сумма будет получена из других источников.

Для осуществления проекта нужно внести поправки к существующей государственной программе «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года». Ведомство в настоящий момент подготовило идеи по корректировке программы.

В ведомстве также обеспокоены тем, что стоимость доставки грузов с территорий граничащих с Калининградом государств Прибалтики может в скором времени возрасти.

Напомним, в августе глава российского государства Владимир Путин провел в Калининграде совещание по вопросам развития транспортной сферы в регионе.