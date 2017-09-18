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Трамп показал видео «потрясающего удара» в спину Клинтон
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    Трамп показал видео «потрясающего удара» в спину Клинтон

    9:38  18 Сентября 2017
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    Трамп поделился видео «потрясающего удара» в спину Клинтон

    Вашингтон, 18 сентября. Президент США Дональд Трамп поделился видеороликом, на котором он бьет по мячу для гольфа и якобы попадает в спину Хиллари Клинтон.

    Ролик смонтирован из кадров игры американского лидера в гольф и падения Клинтон при посадке в самолет, которое случилось пять лет назад, передает «Ридус». Автор видео поместил в кадр с бывшим госсекретарем США мяч для игры в гольф, будто бы прилетающий ей в спину.

    «Поразительный удар Дональда Трампа», — говорится в подписи к видеоролику.

    Добавим, ранее Клинтон заявила, что не планирует в будущем снова выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства.

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    Автор: Борис Любимов
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