Трамп показал видео «потрясающего удара» в спину Клинтон

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Вашингтон, 18 сентября. Президент США Дональд Трамп поделился видеороликом, на котором он бьет по мячу для гольфа и якобы попадает в спину Хиллари Клинтон.

Ролик смонтирован из кадров игры американского лидера в гольф и падения Клинтон при посадке в самолет, которое случилось пять лет назад, передает «Ридус». Автор видео поместил в кадр с бывшим госсекретарем США мяч для игры в гольф, будто бы прилетающий ей в спину.

«Поразительный удар Дональда Трампа», — говорится в подписи к видеоролику.

Добавим, ранее Клинтон заявила, что не планирует в будущем снова выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства.