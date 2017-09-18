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Менее «болезненные» темы: эксперт прокомментировал встречу Лаврова и Тиллерсона
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    Менее «болезненные» темы: эксперт прокомментировал встречу Лаврова и Тиллерсона

    10:07  18 Сентября 2017
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    Менее «болезненные» темы: эксперт прокомментировал встречу Лаврова и Тиллерсона

    Государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Нью-Йорке подтвердили приверженность устранению конфликтных ситуация в Сирийской Арабской Республике (САР) и реализации минских соглашений на Украине. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Приверженность миру

    «Они подтвердили приверженность устранению конфликтных ситуаций во время военных операций в Сирии, сокращению насилия и созданию условий для дальнейшего продвижения женевского процесса в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254», — говорится в сообщении представителя госдепа.

    Менее «болезненные» темы: эксперт прокомментировал встречу Лаврова и Тиллерсона

    Напомним, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств сообщила, что Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров обсудили взаимодействие по САР и ход реализации минских соглашений. Лавров и Тиллерсон прибыли в Нью-Йорк на 72-ю сессию Генассамблеи Организации объединенных Наций.

    Сирия и Украина

    Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал встречу Лаврова и Тиллерсона. Учитывая продолжающиеся скандалы, интриги и расследования, связанные с якобы имевшим место вмешательством России в избирательный процесс в США, представители внешнеполитических ведомств двух государств предпочли обсуждать менее «болезненные» американо-российских отношений темы — урегулирование в Сирии и на Украине.

    «Предполагается, что в этих вопросах можно прийти к удовлетворительным компромиссным решениям, при этом не давая поводов медийному и политическому сообществу для новых подозрений в «сговоре». В сирийской войне произошел очевидный перелом, группировка «Исламское государство»* (запрещена в России, — Прим. ФАН) фактически разгромлена. Вместе с тем политические противоречия как внутри страны, так и между Россией и возглавляемой США антитеррористической коалицией, остаются. Москва и Вашингтон сейчас должны выработать «дорожную карту», предполагающую мирное политическое урегулирование и общие усилия по восстановлению разрушенной многолетним конфликтом ближневосточной страны», — пояснил Станислав Бышок.

    Менее «болезненные» темы: эксперт прокомментировал встречу Лаврова и Тиллерсона

    По мнению эксперта, с Украиной ситуация несколько проще, поскольку, в отличие от Сирии, там нет множества враждующих группировок.

    «Есть Киев, ориентированный на США, и есть ориентированные на Москву непризнанные Донецкая и Луганская республики. Активных боевых действий на линии разграничения уже длительное время не ведется, хотя из-за не имеющих никакого военного смысла взаимных обстрелов продолжают гибнуть люди. В этой связи ввод на данную территорию миротворческой миссии ООН в общем виде может устроить все стороны. Другой вопрос, что Киев при этом отказывается от прямого политического диалога с ДНР и ЛНР, а Вашингтон, судя по всему, вполне устраивает такая неопределенная ситуация на востоке Украины», — резюмировал Станислав Бышок.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Илья Муромский
    #днр #россия #сша #всу #донбасс #иг #украина #дамаск #лнр #москва #лавров #игил #тиллерсон
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