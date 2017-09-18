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Происшествия
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Россия
Роскачество назвало самые опасные марки бутилированной воды в России
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    Роскачество назвало самые опасные марки бутилированной воды в России

    9:36  18 Сентября 2017
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    Роскачество назвало самые опасные марки бутилированной воды в России

    Москва, 18 сентября. Проведя подробное исследование 58 торговых марок питьевой воды без газа Роскачество выявило несколько образцов питьевой воды, которая может оказаться опасной для потребителя из-за повышенного содержания бактерий в ней. В веерном исследовании сравнивались образцы воды, изготовленной в России, Армении, Грузии, Италии, Норвегии, Финляндии и Франции, приобретенные в 16 торговых точках и исследованные 98 методиками.

    Наиболее некачественными марками воды в Роскачестве назвали добываемый в Карачаево-Черкесии «Архыз», Biovita из Тульской области и добываемую в Кабардино-Балкарии воду «Эльбрус» — в них выявлено большое количество микроорганизмов. В Роскачестве не спешат обвинить в недостатках воды производителя — возможно, причиной бактериальной осемененности является неправильная транспортировка.

    Роскачество назвало самые опасные марки бутилированной воды в России

    Еще девять марок питьевой воды были признаны некачественными из-за несоответствия данных, указанных на бутылках, реальному содержанию показателей минерализации.

    Восемь брендов воды — «Волжанка», «Липецкий бювет», «Новотерская», «О! Наша семья», «Простое добро», ARCTIC, Aquanika и Bon Aqua — признаны качественными и могут претендовать на государственный знак качества в России.

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    Автор: Валентин Меликов
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