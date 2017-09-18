На защиту «Матильды» встал Совет Федерации
Москва, 18 сентября. По информации ФАН, президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко отправил обращение на имя председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.
В своем обращении Пилипенко пишет уже о четырех случаях нападения и угроз, связанных с фильмом «Матильда» — попытка поджога студии Алексея Учителя «Рок» в Санкт-Петербурге, поджог двух автомобилей у офиса адвокатской конторы Константина Добрынина, отстаивающего интересы режиссера, угрозы, поступавшие в адрес московской журналистки, которая писала критические статьи в отношении депутата Натальи Поклонской и въезд автомобиля с газовыми баллонами в кинотеатр в Екатеринбурге.
Пилипенко упоминает о том, что адвокат Учителя неоднократно обращался в правоохранительные органы, но до сих пор не было дано надлежащей правовой оценки случившегося.
В свою очередь, Клишас отреагировал на это письмо практически мгновенно и уже от имени Совета Федерации отправил запросы генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и министру МВД РФ Владимиру Колокольцеву. В нем сенатор описывает все четыре случая экстремистских проявлений, в отношении съемочной группы «Матильда».
«Вышеуказанные противоправные деяния обладают повышенной общественной опасностью не только потому, что совершаются в общественных местах и в отношении публичных персон, но и потому, что творятся якобы от лица всех православных верующих. Такие оправдания противозаконны, аморальны и противоречат самим основам православия. Просим Вас как руководителя органа, находящегося в авангарде обеспечения общественной безопасности, внимательно отнестись к указанному обращению заявителя», — написал Клишас.