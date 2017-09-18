На защиту «Матильды» встал Совет Федерации

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Москва, 18 сентября. По информации ФАН, президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко отправил обращение на имя председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.

В своем обращении Пилипенко пишет уже о четырех случаях нападения и угроз, связанных с фильмом «Матильда» — попытка поджога студии Алексея Учителя «Рок» в Санкт-Петербурге, поджог двух автомобилей у офиса адвокатской конторы Константина Добрынина, отстаивающего интересы режиссера, угрозы, поступавшие в адрес московской журналистки, которая писала критические статьи в отношении депутата Натальи Поклонской и въезд автомобиля с газовыми баллонами в кинотеатр в Екатеринбурге.

Пилипенко упоминает о том, что адвокат Учителя неоднократно обращался в правоохранительные органы, но до сих пор не было дано надлежащей правовой оценки случившегося.

В свою очередь, Клишас отреагировал на это письмо практически мгновенно и уже от имени Совета Федерации отправил запросы генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и министру МВД РФ Владимиру Колокольцеву. В нем сенатор описывает все четыре случая экстремистских проявлений, в отношении съемочной группы «Матильда».