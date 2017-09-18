Сирия закрепилась на восточном берегу Евфрата: перспективы зачистки от ИГ провинции Дейр эз-Зор

В Избранное

Сирийские правительственные войска при активнейшей поддержке ВКС РФ с воздуха минувшей ночью форсировали Евфрат к юго-востоку от города Дейр эз-Зор. Сообщается также, что операция была проведена под руководством российских военных советников. Как сообщает издание Al-Masdar News, первыми закрепились на левом берегу элитное спецподразделение «Охотники на ИГИЛ»*.

«Наконец-то там! «Охотники на ИГИЛ» — первые, кто переправились и укрепились на левой стороне Евфрата», — подтвердил информацию официальный источник элитного спецподразделения правительственных войск в Twitter.

После серии сокрушительных авиаударов ВКС РФ и артподготовки по позициям ИГ* к востоку от реки, боевики были оттеснены к северу. В настоящее время правительственные силы закрепляются на занятых рубежах и начинают продвигать вглубь территории, которую контролируют боевики «Исламского государства»* (запрещено в РФ).

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что в операции, которая проводится в районе Дейр эз-Зора, действия сирийских сухопутных войск очень тесно переплетены с ударами российской авиации:

«Причем, работа ВКС РФ связана не только с действиями самих летчиков, но и с действиями наземных наводчиков, а также с деятельностью групп разведки, которые с помощью беспилотников осуществляют выявление целей для авиаударов, как на берегу, так и на самой реке. На реке уничтожают лодки, которые могут стать потенциальными средствами смертников при атаке, скажем, на понтонный мост, который будет там наведен».

По словам эксперта, позиции боевиков на левом берегу реки в этом районе были не очень сильные, но мешали организовать полноценный плацдарм:

«Россия играет обеспечивающую роль, которая имеет существенное значение. Потому что у сирийской армии есть определенные ограничения по техническим параметрам: авиация у них достаточно старая, средств технической разведки не так много и эффективность ударов ниже, чем у ВКС РФ. Соответственно, деятельность России существенно помогает сирийской армии освобождать свою территорию. Мы видим, как вслед за деблокадой Дейр эз-Зора, соединением частей анклава и расширением зоны контроля вокруг города на южном берегу происходит расширение зоны контроля на другой берег».

Эксперт обратил внимание, что при поддержке России создаются новые опорные точки, с помощью которых сирийская армия сможет освобождать территорию и на другом берегу Евфрата, несмотря на угрозы SDF, что Россию и Сирию туда не пустят.

«Но сейчас не 2015-й год, чтобы на эти угрозы обращать внимание».

Однако правительственные войска столкнуться на левом берегу с целым рядом проблем, поясняет эксперт:

«Главная проблема — это вопрос снабжения, поскольку все мосты через Евфрат разрушены, а снабжение группировки в силу ее увеличения будет требовать серьезных логистических усилий. Проблему со снабжением можно закрывать с помощью вертолетов, то есть доставлять какие-то грузы на другой берег. Также можно использовать переправочные средства, которые уже сейчас замечаются в районе Дейр эз-Зора, ну, и в перспективе стоит вопрос наведения понтонного моста, через который уже будет проезжать автомобильный транспорт. Доставка ГСМ и боеприпасов на другой берег — все это требует какого-то переправочного канала, который будет расположен к югу от города и, соответственно, через который будет проводиться поддержка группировки САА».

Как объяснил наш собеседник, дальнейшая операция по вытеснению «Исламского государства» (запрещено в РФ) в провинции Дейр эз-Зор будет связана с занятием прилегающих поселков и продвижением к объектам нефтяной инраструктуры, которые расположены в направлении Аль-Маядина и Абу-Кемаля. И здесь вскрывается еще одна проблема, с которой правительственным войскам придется столкнуться. Дейр эз-Зор — это тыловой район «Исламского государства» (запрещено в РФ), за который террористы будут драться не на жизнь, а на смерть:

«Там располагаются объекты нефтедобычи, которые составляют существенный процент от бюджета «Исламского государства» (запрещено в РФ). Территория на востоке Сирии имеет очень большое экономическое значение для ИГ (запрещено в РФ). Борясь за эту территорию они борются, в том числе за свою финансовую подушку. Потеряв нефть Дейр эз-Зора и возможность собирать налоги с этой территории, кроме военного, ИГ (запрещено в РФ) понесет и серьезное экономическое поражение. Соответственно, они будут контратаковать как на восточном берегу, так и на западном. В том числе, и используя силы, которые они могут привлекать из приграничной иракской провинции Анбар».

Наш собеседник отметил, что на восточном берегу силы у сирийцев пока достаточно ограничены:

«То есть там боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ) могут пытаться в случае какого-то экстренного сосредоточения своих сил нанести более серьезный удар, чтобы стабилизировать ситуацию для себя. Здесь все зависит, насколько эффективна будет поддержка ВКС РФ и деятельность разведки по выявлению сосредоточению боевиков для нанесения авиаударов. Я думаю, что этими вопросами занимаются компетентные люди, и если такие попытки будут, они будут пресечены своевременно».

На северном берегу «Исламское государство» (запрещено в РФ) также имеет возможность перебрасывать подкрепление:

«Если командование боевиков примет решение оказывать более серьезное сопротивление на северном берегу, то мы увидим переброски резервов и более активные действия. Это характерный почерк для боевиков. Они будут стремиться атаковать плацдарм САА, поскольку он пока еще не достаточно прочен. Еще нет понтонного моста, техники мало».

Однако по прогнозу эксперта, хотя боевики и будут предпринимать определенные действия против правительственных сил, вряд ли у них получится вытеснить сирийскую армию обратно за реку.

* Организация запрещена на территории РФ.