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Подготовка к войне: эксперт объяснил, почему США и Украина не поддержали план РФ по миротворцам в Донбассе
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    Подготовка к войне: эксперт объяснил, почему США и Украина не поддержали план РФ по миротворцам в Донбассе

    9:21  18 Сентября 2017  /обновлено: 9:45  18 Сентября 2017
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    Подготовка к войне: эксперт объяснил, почему США и Украина не поддержали план РФ по миротворцам в Донбассе

    Вашингтон и Киев не готовы работать над предложенным российской стороной проектом резолюции о размещении на территории Донбасса охранной миссии Организации Объединенных Наций (ООН). Не исключено, что Украиной будет предложен альтернативный вариант документа. Об этом 18 сентября заявил постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Украинское несогласие

    По словам Небензи, обсуждения проекта резолюции прошло в рамках Совета Безопасности ООН. Украинские и американские представители заявили после первого обсуждения, что не готовы работать над документом. По их словам, у них есть существенные замечания по тексту. Более того, украинская делегация не исключила, что представит свой вариант проекта по вопросам размещения в Донбассе миротворческой миссии.

    «Украинская сторона уже давно ходила с этим вопросом. Я могу только предположить, что президент Порошенко, который будет участвовать в сессии Генассамблеи, что-то на эту тему будет говорить», — рассказал российский дипломат.

    Подготовка к войне: эксперт объяснил, почему США и Украина не поддержали план РФ по миротворцам в Донбассе

    В поисках выгоды

    Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии ФАН пояснил: как и ожидалось, Киев при поддержке Вашингтона настаивает на том формате миротворческой миссии, который представляется выгодным украинской стороне. Получив доступ для миротворцев на всю территорию ДНР и ЛНР, Киев получит возможность заниматься шпионажем и диверсиями, готовя под прикрытием миротворцев операцию по решающему наступлению на Донбасс.

    «Украина и США показывают незаинтересованность в том формате миротворческой миссии, который бы реально разъединил стороны конфликта и позволил бы начать его мирное урегулирование. Для России же неприемлемо размещение иностранных миротворцев на ее границах. В этом случае не только создаются условия для окружения и блокады ДНР и ЛНР, что грозит гуманитарной катастрофой, но и Киев получает возможность совершать вылазки и диверсии на российской территории, о которых много раз говорили украинские военные и политики», — добавил Сергей Простаков.

    Подготовка к войне: эксперт объяснил, почему США и Украина не поддержали план РФ по миротворцам в Донбассе

    Поэтому, отметил эксперт, блокирование российского плана миротворческой операции — свидетельство того, что Украина с подачи США ставит на военное решение конфликта в Донбассе. Киев не собирается выполнять ни одного пункта минских соглашений.

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    Автор: Илья Муромский
    #днр #россия #сша #всу #украина #лнр
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