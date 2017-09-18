Жители Кирова увидят в небе огромную светящуюся «медузу»

В Избранное

Киров, 18 сентября. В конце этой недели жителям Кирова может повести увидеть невероятное явление — огромную светящуюся облачную «медузу», которая будет постепенно рассеиваться и затухать в небе. Невероятное небесное явление возникнет в результате запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк», утверждают местные любители метеорологии в социальных сетях.

22 сентября в 03.02 с «Плесецка» стартует ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», которая должна вывести на орбиту космический аппарат из серии «ГЛОНАСС-М».

«Поскольку спутники «Глонасс» выводятся на орбиты наклонением 64 градуса, траектория полета ракеты будет проходить через Республику Коми, — отмечают в группе «Любительская метеорология в Кирове». — Близость траектории запуска позволит жителям Кировской области стать свидетелями возможного появления запускового эффекта (конденсационных и аэрозольных следов ракеты, подсвеченных из-за горизонта Солнцем)».

Последний такой случай, отмечают в группе, наблюдался 30 октября 2014 года.