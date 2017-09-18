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Общество
Стало известно, какая погода ожидает жителей Вологды
Общество
Стало известно, какая погода ожидает жителей Вологды
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    Стало известно, какая погода ожидает жителей Вологды

    8:23  18 Сентября 2017
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    Стало известно, какая погода ожидает жителей Вологды

    Вологда, 18 сентября. В Вологде на этой неделе температура воздуха опустится до 12-13 градусов тепла, а ночью она составит 6-10 градусов.

    По данным Гидрометцентра страны, во второй половине дня возможная солнечная погода без осадков. 

    Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что первая половина бабьего лета в Москве подходит к концу. На смену солнечной погоде придут дожди и ветер. Он призвал горожан сильно не расстраиваться из-за резкого прихода осени.

    Также циклон из Японского моря принес на Сахалин ветер и проливные дожди. 

    Стало известно, какая погода ожидает жителей Вологды

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    Автор: Алия Садыкова
    #погода #вологда
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