Стало известно, какая погода ожидает жителей Вологды

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Вологда, 18 сентября. В Вологде на этой неделе температура воздуха опустится до 12-13 градусов тепла, а ночью она составит 6-10 градусов.

По данным Гидрометцентра страны, во второй половине дня возможная солнечная погода без осадков.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что первая половина бабьего лета в Москве подходит к концу. На смену солнечной погоде придут дожди и ветер. Он призвал горожан сильно не расстраиваться из-за резкого прихода осени.

Также циклон из Японского моря принес на Сахалин ветер и проливные дожди.