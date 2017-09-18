Кровавое застолье: мужчина в Иркутске зарезал собственного брата
Иркутск, 18 сентября. Уроженец Бурятии обратился в полицию Иркутска, заявив, что в ходе распития спиртных напитков со своими двоюродными братьями поссорился с ними и нанес им множественные ножевые ранения. Один из братьев не выжил.
Полиция задержала подозреваемого и допросила его. 30-летний мужчина рассказал, что нанес ранения своим 25-летнему и 32-летнему братьям во время пьяного застолья.
«Последний скончался до приезда скорой помощи. Пострадавший младший брат подозреваемого доставлен в больницу, его состояние удовлетворительное. В отношении злоумышленника решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Иркутской области