Кровавое застолье: мужчина в Иркутске зарезал собственного брата 

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Иркутск, 18 сентября. Уроженец Бурятии обратился в полицию Иркутска, заявив, что в ходе распития спиртных напитков со своими двоюродными братьями поссорился с ними и нанес им множественные ножевые ранения. Один из братьев не выжил.

Полиция задержала подозреваемого и допросила его. 30-летний мужчина рассказал, что нанес ранения своим 25-летнему и 32-летнему братьям во время пьяного застолья.