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Кровавое застолье: мужчина в Иркутске зарезал собственного брата
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    Кровавое застолье: мужчина в Иркутске зарезал собственного брата

    8:17  18 Сентября 2017
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    Кровавое застолье: мужчина в Иркутске зарезал собственного брата

    Иркутск, 18 сентября. Уроженец Бурятии обратился в полицию Иркутска, заявив, что в ходе распития спиртных напитков со своими двоюродными братьями поссорился с ними и нанес им множественные ножевые ранения. Один из братьев не выжил.

    Полиция задержала подозреваемого и допросила его. 30-летний мужчина рассказал, что нанес ранения своим 25-летнему и 32-летнему братьям во время пьяного застолья.

    «Последний скончался до приезда скорой помощи. Пострадавший младший брат подозреваемого доставлен в больницу, его состояние удовлетворительное. В отношении злоумышленника решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в Следственном управлении СК РФ по Иркутской области

    Кровавое застолье: мужчина в Иркутске зарезал собственного брата 

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    Автор: Валентин Меликов
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