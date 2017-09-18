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Полиция задержала мужчину, который зарубил и сжег сожительницу в Забайкалье
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    Полиция задержала мужчину, который зарубил и сжег сожительницу в Забайкалье

    8:07  18 Сентября 2017
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    Полиция задержала мужчину, который зарубил и сжег сожительницу в Забайкалье

    Чита, 18 сентября. По информации Федерального агентства новостей, полицейским Забайкальского края удалось задержать подозреваемого в убийстве своей знакомой.

    Ранее женщина была объявлена в розыск, но в начале сентября ее останки обнаружили в Приаргунском районе региона. В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность убийцы установили, а самого его задержали.

    По версии следствия, с 32-летней женщиной расправился ее 40-летний сожитель. Между ними возникла ссора по незначительному поводу, мужчина схватился за топор и зарубил обидчицу. Чтобы скрыть следы преступления, он вывез тело убитой на свалку и поджег.

    Полиция задержала мужчину, который зарубил и сжег сожительницу в Забайкалье

    «Некоторое время убитая находилась в розыске как пропавшая без вести, но вскоре ее останки были обнаружены в 500 метрах от села Досатуй. Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство». Подозреваемый заключен под стражу», — сообщили в ГУ МВД по Забайкальскому краю.

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    Автор: Дана Балан
    #убийство #мвд #забайкалье
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