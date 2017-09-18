Полиция задержала мужчину, который зарубил и сжег сожительницу в Забайкалье
Чита, 18 сентября. По информации Федерального агентства новостей, полицейским Забайкальского края удалось задержать подозреваемого в убийстве своей знакомой.
Ранее женщина была объявлена в розыск, но в начале сентября ее останки обнаружили в Приаргунском районе региона. В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность убийцы установили, а самого его задержали.
По версии следствия, с 32-летней женщиной расправился ее 40-летний сожитель. Между ними возникла ссора по незначительному поводу, мужчина схватился за топор и зарубил обидчицу. Чтобы скрыть следы преступления, он вывез тело убитой на свалку и поджег.
«Некоторое время убитая находилась в розыске как пропавшая без вести, но вскоре ее останки были обнаружены в 500 метрах от села Досатуй. Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство». Подозреваемый заключен под стражу», — сообщили в ГУ МВД по Забайкальскому краю.