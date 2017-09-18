Полиция задержала мужчину, который зарубил и сжег сожительницу в Забайкалье

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Чита, 18 сентября. По информации Федерального агентства новостей, полицейским Забайкальского края удалось задержать подозреваемого в убийстве своей знакомой.

Ранее женщина была объявлена в розыск, но в начале сентября ее останки обнаружили в Приаргунском районе региона. В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность убийцы установили, а самого его задержали.

По версии следствия, с 32-летней женщиной расправился ее 40-летний сожитель. Между ними возникла ссора по незначительному поводу, мужчина схватился за топор и зарубил обидчицу. Чтобы скрыть следы преступления, он вывез тело убитой на свалку и поджег.