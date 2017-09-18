Воронцевич объяснил причины поражения сборной России в матче за бронзу Евробаскета

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Стамбул, 18 сентября. Сборная Испании одержала уверенную победу над командой России в бронзовом матче завершившегося в Турции Евробаскета-2017. Легендарные Хуан Карлос Наварро и Пау Газоль провели последний матч в составе красной фурии.

После большого перерыва команда Сергея Базаревича вышла из тени, и казалось, что россияне способны догнать испанцев и по-настоящему побороться за медали.

Как отметил после матча форвард сборной России Андрей Воронцевич, команда не перегорела, но есть такое чувство, что сборная в себя не верит.

«У нас все 12 человек могут играть на высоком уровне, что мы еще раз доказали сегодня. Все отдавались до последней минуты, показали достойный уровень, всем хочется сказать спасибо. Но повторюсь, мы не должны начинать играть со второй половины», — передает слова игрока газета «Известия».

.@baloncestofeb ???????? overcame @russiabasket ???????? 93-85 to win bronze and send retiring captain Juan Carlos Navarro off in style. #EuroBasket2017 pic.twitter.com/GuDJVS194k — FIBA (@FIBA) September 17, 2017

Форвард отметил, что игра длится 40 минут, поэтому необходимо включаться с первых секунд. Он также добавил, что испанские центровые их обыграли под щитами.

Напомним, в финале Евробаскета-2017 сборная Словении сенсационно победила сербов и впервые завоевала золото чемпионата Европы.