Путин посетит российско-белорусские учения «Запад-2017» в Ленобласти

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Москва, 18 сентября. В понедельник президент Владимир Путин посетит совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2017». Президент пронаблюдает за этапом учений, который будет проходить на территории Ленинградской области.

«В понедельник президент посетит стратегические учения «Запад-2017». Это будет в Ленинградской области», — сообщил руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Песков на вопросы журналистов ответил, что президент традиционно посещает каждые учения «Запад», поскольку является главнокомандующим Вооруженных сил страны. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что посещение учений Путиным не связано с опасениями, которые высказывали украинские и западные политики.

Напомним, учения «Запад-2017» будут проходить до 20 сентября на территории Белоруссии, нескольких полигонах России и акватории Балтийского моря. Общая численность личного состава на учениях достигает 12,7 тыс. человек. В Минобороны РФ заверили, что цифры в «100 тысяч военных», участвующих в учениях, которые распространил ряд западных СМИ, не соответствуют действительности.