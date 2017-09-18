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Российские мобильные операторы повысят точность отслеживания абонентов
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    Российские мобильные операторы повысят точность отслеживания абонентов

    7:46  18 Сентября 2017
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    Российские мобильные операторы повысят точность отслеживания абонентов

    Москва, 18 сентября. Крупнейшие мобильные операторы в России начали поиски поставщиков систем, которые смогут намного точнее определять местоположение устройств в сети.

    Как пишут «Ведомости», точность отслеживания абонентов хотят повысить «Вымпелком» («Билайн»), «Т2 РТК холдинг» (Tele2), МТС.

    Отмечается, что новые системы позволят определить местоположение любого устройства в пределах сети с точностью до 100 метров. Также можно будет отследить скорость передачи трафика до килобайта в секунду.

    Издание пишет, что новинка поможет лучше реагировать на перемещения абонентов и их запросы в услугах мобильной связи. 

    мобильная связь

    Российские мобильные операторы повысят точность отслеживания абонентов

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    Автор: Алия Садыкова
    #мобильный оператор #мобильная связь
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