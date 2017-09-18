Российские мобильные операторы повысят точность отслеживания абонентов

В Избранное

Москва, 18 сентября. Крупнейшие мобильные операторы в России начали поиски поставщиков систем, которые смогут намного точнее определять местоположение устройств в сети.

Как пишут «Ведомости», точность отслеживания абонентов хотят повысить «Вымпелком» («Билайн»), «Т2 РТК холдинг» (Tele2), МТС.

Отмечается, что новые системы позволят определить местоположение любого устройства в пределах сети с точностью до 100 метров. Также можно будет отследить скорость передачи трафика до килобайта в секунду.

Издание пишет, что новинка поможет лучше реагировать на перемещения абонентов и их запросы в услугах мобильной связи.

мобильная связь