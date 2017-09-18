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Не Луной единой: астрономы обнаружили второй спутник Земли
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    Не Луной единой: астрономы обнаружили второй спутник Земли

    7:42  18 Сентября 2017
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    Не Луной единой: астрономы обнаружили второй спутник Земли

    Вашингтон, 18 сентября. Американский специалист Роберт Джедике и французский исследователь Джереми Ваубайон при помощи современных технологий определили, что кроме Луны у Земли есть еще один спутник. Второй спутник очень маленьких размеров, поэтому его практически невозможно заметить.

    По словам специалистов, диаметр небесного тела составляет всего один метр.

    Научные сотрудники объяснили, что часто астероиды пролетают мимо планеты, практически не задерживаясь, а максимум, остаются в течение нескольких месяцев.

    Не Луной единой: астрономы обнаружили второй спутник Земли

    Исследователи из Гавайского Университета и Парижской Обсерватории провели детальное исследование, благодаря которому удалось установить, что маленький астероид находится с Третьей планетой на протяжении миллионов лет — именно поэтому его смело можно назвать спутником. 

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    Автор: Дана Балан
    #ученые #земля #спутник
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