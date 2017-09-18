Украинские силовики пять раз за сутки обстреляли ЛНР

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Луганск, 18 сентября. Украинские силовики за минувшие сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции в Луганской народной республике.

Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции.

Как добавили в ЛНР, ВСУ применили артиллерию 122 миллиметра, минометы калибра 120 и 82 миллиметра и БМП.

Под огонь попали Желобок, Фрунзе, Донецкий. Всего по позициям Народной милиции в этих населенных пунктах было выпущено около 25 снарядов. По предварительным данным, жертв, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о «школьном перемирии» с 25 августа.