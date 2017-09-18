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Циклон из Японского моря принес на Сахалин ветер и проливные дожди
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    Циклон из Японского моря принес на Сахалин ветер и проливные дожди

    7:51  18 Сентября 2017
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    Циклон из Японского моря принес на Сахалин ветер и проливные дожди

    Южно-Сахалинск, 18 сентября. Сформировавшийся над акваторией Японского моря циклон в настоящее время подошел к Сахалину и уже принес на российский остров обильные осадки и сильный ветер. На Сахалине объявлено штормовое предупреждение.

    «Действие циклона уже ощущают жители Южно-Курильского района (Кунашир, Шикотан), юга Сахалина, — сообщили ТАСС в Сахалинском гидрометеорологическом управлении. — Прогнозируется сильный дождь, скорость ветра составит от 25 до 30 м, с порывами до 38 м/с. Из-за обильных осадков возможны резкие подъемы воды до 1 м».

    Циклон будет оказывать свое воздействие на Сахалин до среды — к середине недели область низкого давления покинет остров и уйдет в центральную часть Охотского моря и начнет постепенно ослабевать, утверждают синоптики. Погода начнет улучшаться в четверг.

    Циклон из Японского моря принес на Сахалин ветер и проливные дожди

    В настоящее время из-за непогоды в Южно-Сахалинске отменили занятия второй смены в школе. Приостановлено движение на паромной переправе Холмск — Ванино.

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    Автор: Валентин Меликов
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