Циклон из Японского моря принес на Сахалин ветер и проливные дожди

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Южно-Сахалинск, 18 сентября. Сформировавшийся над акваторией Японского моря циклон в настоящее время подошел к Сахалину и уже принес на российский остров обильные осадки и сильный ветер. На Сахалине объявлено штормовое предупреждение.

«Действие циклона уже ощущают жители Южно-Курильского района (Кунашир, Шикотан), юга Сахалина, — сообщили ТАСС в Сахалинском гидрометеорологическом управлении. — Прогнозируется сильный дождь, скорость ветра составит от 25 до 30 м, с порывами до 38 м/с. Из-за обильных осадков возможны резкие подъемы воды до 1 м».

Циклон будет оказывать свое воздействие на Сахалин до среды — к середине недели область низкого давления покинет остров и уйдет в центральную часть Охотского моря и начнет постепенно ослабевать, утверждают синоптики. Погода начнет улучшаться в четверг.

В настоящее время из-за непогоды в Южно-Сахалинске отменили занятия второй смены в школе. Приостановлено движение на паромной переправе Холмск — Ванино.