В Сеть выложили видео жуткого лобового ДТП на въезде в Кемерово

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Кемерово, 18 сентября. Страшное лобовое ДТП при участии двух легковых автомобилей произошло на въезде в Кемерово. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Отмечается, что авария произошла утром в понедельник. ДТП было зафиксировано в Топкинском районе. Водитель Suzuki на 241-м километре трассы «Сибирь» не уступил Mazda. В результате иномарки столкнулись.

Свидетели рассказали, что удар лоб в лоб был настолько мощным, что после него одна из машин перевернулась, вылетев на обочину.