Боссы «Спартака» решили не отпускать защитника Таски в Турцию

В Избранное

Москва, 18 сентября. В прошедшее трансферное окно один из лидеров турецкого чемпионата «Трабзонспор» хотел заполучить защитника московского «Спартака» Сердара Таски.

Турки в течение нескольких сезонов проявляют предметный интерес к 30-летнему немецкому игроку с турецкими корнями, который последние четыре года выступает в чемпионате России.

По словам источника газеты «Известия», боссы «Трабзона» долго уговаривали «Спартак» продать им Таски. Кроме того, сам футболист рассчитывал, что этот трансфер все же состоится, поскольку он хотел уехать на родину своего отца, представляющего его интересы.