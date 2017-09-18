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Политика
Косачев: Россия не позволит США экспериментировать с КНДР у своих границ
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    Косачев: Россия не позволит США экспериментировать с КНДР у своих границ

    9:09  18 Сентября 2017
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    Косачев: Россия не позволит США экспериментировать с КНДР у своих границ

    Москва, 18 сентября. Военная операция Соединенных Штатов Америки и их союзников против КНДР заставит Пхеньян ответить имеющимися у него средствами, и Россия не позволит Вашингтону подобных экспериментов у своих границ.

    Об этом рассказал газете «Известия» глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

    Он отметил, что КНДР будет делать все для того, чтобы защититься от внешнего вмешательства. Косачев подчеркнул, что военного решения корейского кризиса нет. Он также добавил, что РФ не может позволить «экспериментировать» над Северной Кореей у своих границ.

    Косачев: Россия не позволит США экспериментировать с КНДР у своих границ

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    Автор: Алия Садыкова
    #косачев #кндр
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