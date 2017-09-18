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Правительство России планирует повысить акцизы на топливо
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    Правительство России планирует повысить акцизы на топливо

    7:18  18 Сентября 2017
    966

    Правительство России планирует повысить акцизы на топливо

    Москва, 18 сентября. В ходе бюджетных совещаний в правительстве России решили дополнительно повысить акцизы на топливо.

    По информации газеты «Ведомости», повышение акцизов собираются провести в две фазы — по 50 копеек за 1 литр с 1 января будущего года, а также по 50 копеек с 1 июля.

    Сообщается, что это существенное повышение акцизов — гораздо больше, чем предусмотрено Налоговым кодексом.

    Получается, что при индексации на инфляцию средняя стоимость топлива может превысить в будущем году психологическую отметку в 40 рублей, пишет издание.

    Правительство России планирует повысить акцизы на топливо

    По словам одного из чиновников, данное решение ориентировочное, но едва ли оно изменится в ходе рассмотрения проекта бюджета в понедельник. Еще один собеседник газеты отметил, что правительство может взять во внимание политические риски в преддверии выборов и скорректировать решение.

    Правительство России планирует повысить акцизы на топливо

    Как рассказал чиновник, из-за значительного повышения акцизов бюджет пополнится на 55–60 млрд руб. дополнительных доходов. Денежные средства намерены направить на строительство автодороги «Приморское кольцо» в Калининградской области, а также шоссе «Таврида» в Крыму.

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    Автор: Дана Балан
    #кабмин #экономика #правительство #топливо
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