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Политика
МИД РФ и США привержены устранению конфликтных ситуаций в Сирии
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    МИД РФ и США привержены устранению конфликтных ситуаций в Сирии

    7:07  18 Сентября 2017
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    МИД РФ и США привержены устранению конфликтных ситуаций в Сирии

    Нью-Йорк, 18 сентября. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердили приверженность устранению конфликтных ситуаций во время военных операций в Сирии. Об этом рассказала официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном взаимодействие по Сирии и ход реализации Минских соглашений по Украине.

    Она отметила, что дипломаты встретились в Нью-Йорке. В беседе стороны коснулись вопроса взаимодействия по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки. Также они обсудили ход реализации Минских договоренностей.

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    Автор: Алия Садыкова
    #мид рф
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