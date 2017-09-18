Форсирование Евфрата: подробности операции спецназа САА в Сирии

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Дейр эз-Зор, 18 сентября. Корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) находятся в провинции Дейр эз-Зор, где к юго-востоку от одноименного города была форсирована река Евфрат. Спецназ сирийской арабской армии (САА) под руководством российских советников и активной поддержке ВКС РФ перешел через Евфрат минувшей ночью.

Операция проводилась в оперативном контакте с ВКС РФ — российские самолеты нанесли серию сокрушительных бомбовых и ракетных ударов по позициям боевиков ИГИЛ*. Затем, в ходе боя боевики были оттеснены с позиций на берегу, отступив в данном районе к северу.

В настоящее время войска закрепляются на занятых рубежах и продвигаются вглубь территории к северу от Дейр эз-Зора, занятой боевиками ИГИЛ, - сообщают корреспонденты ФАН.

Ранее ФАН сообщал, что главной целью САА в Сирии сейчас является форсирование Евфрата и переброска своих сил на левый берег, где территории на протяжении нескольких лет контролировало «Исламское государство»* (запрещено в РФ).

За это время боевики построили там мощнейшую сеть оборонительных укреплений и эксплуатируют ряд крупных нефтяных месторождений, обеспечивающие финансовое благополучие террористической организации.

На сегодняшний день в провинции Дейр эз-Зор сосредоточены наиболее подготовленные боевики ИГИЛ.

* Организация запрещена на территории РФ.