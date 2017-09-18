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Общество
Тропический шторм «Мария» превратился в ураган и идет к Карибам
Общество
Тропический шторм «Мария» превратился в ураган и идет к Карибам
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    Тропический шторм «Мария» превратился в ураган и идет к Карибам

    6:50  18 Сентября 2017
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    Тропический шторм «Мария» превратился в ураган и идет к Карибам

    Москва, 18 сентября. Тропический шторм «Мария», сформировавшийся в минувшие выходные в Атлантическом океане, усилился до урагана первой категории. Об этом рассказали в Центре предупреждения ураганов США.

    По данным ведомства, «Мария» продвигается на северо-западном направлении, в сторону Карибского моря.

    Ученые отметили, что порывы ветра в центре атмосферного вихря достигают 120 километров в час. На данный момент скорость урагана 24 километра в час. «Глаз» «Мариии» находился в 225 километрах к северо-востоку от Барбадоса.

    ураган

    Тропический шторм «Мария» превратился в ураган и идет к Карибам

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    Автор: Алия Садыкова
    #ураган #мария
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