Тропический шторм «Мария» превратился в ураган и идет к Карибам

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Москва, 18 сентября. Тропический шторм «Мария», сформировавшийся в минувшие выходные в Атлантическом океане, усилился до урагана первой категории. Об этом рассказали в Центре предупреждения ураганов США.

По данным ведомства, «Мария» продвигается на северо-западном направлении, в сторону Карибского моря.

Ученые отметили, что порывы ветра в центре атмосферного вихря достигают 120 километров в час. На данный момент скорость урагана 24 километра в час. «Глаз» «Мариии» находился в 225 километрах к северо-востоку от Барбадоса.

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