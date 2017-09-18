Депутаты предложили наказывать авиакомпании за овербукинг

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Москва, 18 сентября. Первый заместитель председателя комитета по энергетике и член партии «Справедливая Россия» Игорь Ананских сообщил, что в Государственную думу будет внесен законопроект о поправках в Воздушный кодекс, которые ужесточат наказание авиаперевозчиков за овербукинг.

По его словам, овербукинг является достаточно распространенным явлением среди российских авиаперевозчиков, так как они хотят получать большую прибыль.

«Пассажиру, которого не пускают на борт самолета под надуманными предлогами, авиакомпания должна выплатить компенсацию в размере десятикратной стоимости билета», — заявил депутат «Парламентской газете».