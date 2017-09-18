Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Стало известно, какая погода ожидает жителей Вологды
Общество
Депутаты предложили наказывать авиакомпании за овербукинг
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Депутаты предложили наказывать авиакомпании за овербукинг

    7:36  18 Сентября 2017
    251

    Депутаты предложили наказывать авиакомпании за овербукинг

    Москва, 18 сентября. Первый заместитель председателя комитета по энергетике и член партии «Справедливая Россия» Игорь Ананских сообщил, что в Государственную думу будет внесен законопроект о поправках в Воздушный кодекс, которые ужесточат наказание авиаперевозчиков за овербукинг.

    По его словам, овербукинг является достаточно распространенным явлением среди российских авиаперевозчиков, так как они хотят получать большую прибыль.Депутаты предложили наказывать авиакомпании за овербукинг

    «Пассажиру, которого не пускают на борт самолета под надуманными предлогами, авиакомпания должна выплатить компенсацию в размере десятикратной стоимости билета», — заявил депутат «Парламентской газете».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Новикова
    #госдума рф #авиакомпания #овербукинг
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 18429

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7793

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6387

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9555

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        38129
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Форсирование Евфрата: подробности операции спецназа САА в Сирии

        Форсирование Евфрата: подробности операции спецназа САА в Сирии

        7:34   18 Сентября 2017
        751
        Правительство России планирует повысить акцизы на топливо

        Правительство России планирует повысить акцизы на топливо

        7:18   18 Сентября 2017
        955
        Срочная новость: САА при активной поддержке ВКС РФ форсировала Евфрат

        Срочная новость: САА при активной поддержке ВКС РФ форсировала Евфрат

        6:31   18 Сентября 2017
        1173
        Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию и Минские соглашения

        Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию и Минские соглашения

        5:44   18 Сентября 2017
        290