США и Украина отказались работать над планом РФ по миротворцам в Донбассе

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ООН

Москва, 18 сентября. США и Украина отказались работать с текстом российского проекта резолюции о размещении в Донбассе миротворцев ООН. Об этом сообщил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Как пишет ТАСС, проект уже обсуждался Совбезом ООН. Киев и Вашингтон отказались работать далее по тексту. Также представители обеих стран отметили, что у них есть существенные замечания.

Дипломат добавил, что Киев может представить альтернативный проект. Россия продолжит работу над документом.