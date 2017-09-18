Пушков прокомментировал слова Хейли об уничтожении КНДР

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Москва, 18 сентября. Сенатор РФ Алексей Пушков высказал свое мнение о заявлении постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о возможном уничтожении КНДР.

«Истерики Хейли в ООН, угрозы начать войну против КНДР без осмысления последствий — признак тупика, в который зашли США. О цене войны там думают?», — написал сенатор в своем Twitter.

Истерики Хейли в ООН, угрозы начать войну пр. КНДР без осмысления последствий, - признак тупика, в к-ый зашли США. О цене войны там думают? — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 17, 2017

Напомним, что ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты исчерпали возможность решить проблему Северной Кореи в рамках инструментов ООН.

По ее словам, в случае, если Пхеньян будет угрожать безопасности США и союзников, то КНДР будет уничтожена.