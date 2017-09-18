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Пушков прокомментировал слова Хейли об уничтожении КНДР
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    Пушков прокомментировал слова Хейли об уничтожении КНДР

    7:01  18 Сентября 2017
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    Пушков прокомментировал слова Хейли об уничтожении КНДР

    Москва, 18 сентября. Сенатор РФ Алексей Пушков высказал свое мнение о заявлении постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о возможном уничтожении КНДР.

    «Истерики Хейли в ООН, угрозы начать войну против КНДР без осмысления последствий — признак тупика, в который зашли США. О цене войны там думают?», — написал сенатор в своем Twitter.

    Напомним, что ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты исчерпали возможность решить проблему Северной Кореи в рамках инструментов ООН.

    По ее словам, в случае, если Пхеньян будет угрожать безопасности США и союзников, то КНДР будет уничтожена.

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    Автор: Ирина Новикова
    #алексей пушков #кндр #никки хейли
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