Пушков прокомментировал слова Хейли об уничтожении КНДР
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Москва, 18 сентября. Сенатор РФ Алексей Пушков высказал свое мнение о заявлении постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о возможном уничтожении КНДР.
«Истерики Хейли в ООН, угрозы начать войну против КНДР без осмысления последствий — признак тупика, в который зашли США. О цене войны там думают?», — написал сенатор в своем Twitter.
Напомним, что ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты исчерпали возможность решить проблему Северной Кореи в рамках инструментов ООН.
По ее словам, в случае, если Пхеньян будет угрожать безопасности США и союзников, то КНДР будет уничтожена.