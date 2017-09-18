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Шестибалльные пробки парализовали движение в Кемерово утром в понедельник
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    Шестибалльные пробки парализовали движение в Кемерово утром в понедельник

    6:27  18 Сентября 2017
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    Шестибалльные пробки парализовали движение в Кемерово утром в понедельник

    Кемерово, 18 сентября. Гигантские пробки парализовали движение на дорогах Кемерово утром в понедельник.

    Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах оцениваются в 6 баллов.

    Отмечается, что огромные пробки растянулись почти по всей территории города. При этом, тяжелее всего проехать по Притомскому проспекту от бульвара Строителей и до улицы Терешковой. Там автомобили движутся со скоростью не более 10 километров в час.Шестибалльные пробки парализовали движение в Кемерово утром в понедельник

    Помимо этого, особо сильные заторы образовались на Волгоградском проспекте, Волгоградской улице и проспекте Химиков.

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    Автор: Ирина Новикова
    #кемерово #пробки
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