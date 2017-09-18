Шестибалльные пробки парализовали движение в Кемерово утром в понедельник

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Кемерово, 18 сентября. Гигантские пробки парализовали движение на дорогах Кемерово утром в понедельник.

Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах оцениваются в 6 баллов.

Отмечается, что огромные пробки растянулись почти по всей территории города. При этом, тяжелее всего проехать по Притомскому проспекту от бульвара Строителей и до улицы Терешковой. Там автомобили движутся со скоростью не более 10 километров в час.

Помимо этого, особо сильные заторы образовались на Волгоградском проспекте, Волгоградской улице и проспекте Химиков.