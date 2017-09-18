В Перми разыскивают без вести пропавшую 34-летнюю женщину

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Пермь, 18 сентября. Правоохранительные органы Перми продолжают поиски 34-летней Полины Сарапуловой, пропавшей 29 августа.

Согласно имеющейся информации, 29 августа женщина ушла из дома на улице Менжинского в Орджоникидзевском районе города в неизвестном направлении. С того момента она больше не возвращалась домой и не связывалась с родственниками и друзьями. Кроме того, стало известно, что ее телефон остался дома.

Отмечается, что в последний раз Полину видели в компании трех мужчин, однако их личности установить не удалось.