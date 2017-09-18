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В Перми разыскивают без вести пропавшую 34-летнюю женщину
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    В Перми разыскивают без вести пропавшую 34-летнюю женщину

    6:15  18 Сентября 2017
    268

    В Перми разыскивают без вести пропавшую 34-летнюю женщину

    Пермь, 18 сентября. Правоохранительные органы Перми продолжают поиски 34-летней Полины Сарапуловой, пропавшей 29 августа.

    Согласно имеющейся информации, 29 августа женщина ушла из дома на улице Менжинского в Орджоникидзевском районе города в неизвестном направлении. С того момента она больше не возвращалась домой и не связывалась с родственниками и друзьями. Кроме того, стало известно, что ее телефон остался дома.

    Отмечается, что в последний раз Полину видели в компании трех мужчин, однако их личности установить не удалось.

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    Автор: Ирина Новикова
    #пермь #пропажа женщины
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