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Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию и Минские соглашения
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    Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию и Минские соглашения

    5:44  18 Сентября 2017  /обновлено: 5:49  18 Сентября 2017
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    Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию и Минские соглашения

    Нью-Йорк, 18 сентября. Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ сообщила, что в ходе встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Нью-Йорке прошло обсуждение сирийского кризиса и выполнения Минских договоренностей.

    Сообщается, что встреча, проходившая в постпредстве РФ при ООН, продлилась менее часа.
    В МИД добавили, что собеседники также обсудили другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки.Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию и Минские соглашения

    Ранее RT на русском сообщало, что глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН.

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    Автор: Ирина Новикова
    #сергей лавров #переговоры #рекс тиллерсон
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