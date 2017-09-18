Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию и Минские соглашения

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Нью-Йорк, 18 сентября. Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ сообщила, что в ходе встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Нью-Йорке прошло обсуждение сирийского кризиса и выполнения Минских договоренностей.

Сообщается, что встреча, проходившая в постпредстве РФ при ООН, продлилась менее часа.

В МИД добавили, что собеседники также обсудили другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки.

Ранее RT на русском сообщало, что глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН.