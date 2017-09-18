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Полиция разыскивает неизвестного, напавшего с отверткой на школьника в Красноярске
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    Полиция разыскивает неизвестного, напавшего с отверткой на школьника в Красноярске

    4:43  18 Сентября 2017
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    Полиция разыскивает неизвестного, напавшего с отверткой на школьника в Красноярске

    Красноярск, 18 сентября. Правоохранительные органы Красноярска проводят розыск неизвестного преступника, напавшего на школьника с отверткой.

    Сообщается, что инцидент произошел недалеко от Николаевского кладбища. Как рассказал сам 13-летний пострадавший, на него внезапно набросился неизвестный мужчина, вооруженный отверткой.

    Отмечается, что злоумышленник пытался похитить мальчика, однако подростку удалось освободиться и сбежать.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в Красноярском крае 40-летний мужчина захватил автобус с пассажирами, чтобы доехать до отделения полиции.

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    Автор: Ирина Новикова
    #нападение #красноярск #школьник
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