Жители Красноярска обнаружили осколки стекла в пачке соли

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Красноярск, 18 сентября. Жители Красноярска обнаружили битое стекло в пачке поваренной соли.

Сообщается, что во время приема пищи молодые люди услышали странный хруст. Проверив пачку соли, использованной для приготовления, они обнаружили, что в ней находятся мельчайшие осколки битого стекла.

Отметим, что врачи предупреждают о том, что попадание осколков стекла в организм может серьезно повредить кишечник и нанести непоправимый вред здоровью.

Ранее RT на русском сообщало, что в одном из микрорайонов Красноярска выпал град, сопровождавшийся снегом.