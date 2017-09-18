Полиция ищет жительницу Улан-Удэ, бесследно пропавшую в Иркутске

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Иркутск, 18 сентября. Правоохранительные органы разыскивают 42-летнюю жительницу Улан-Удэ, пропавшую в Иркутске.

Сообщается, что в последний раз женщину видели 7 августа на железнодорожном вокзале в Иркутке.

По словам родственников пропавшей, она могла отправиться на сезонные работы в сельскую местность.

Также рассматривается версия того, что женщина могла сесть на поезд без билета, а после того, как ее ссадили контролеры, укрыться в одном из заброшенных домов.

Ранее Газета.ру сообщала, что в правоохранительные органы Краснодарского края поступило заявление о пропаже 83-летней пенсионерки, которая ушла из дома 30 июля 2017 года и до сегодняшнего дня о ней ничего не известно.