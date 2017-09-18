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Полиция ищет жительницу Улан-Удэ, бесследно пропавшую в Иркутске
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    Полиция ищет жительницу Улан-Удэ, бесследно пропавшую в Иркутске

    4:02  18 Сентября 2017
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    Полиция ищет жительницу Улан-Удэ, бесследно пропавшую в Иркутске

    Иркутск, 18 сентября. Правоохранительные органы разыскивают 42-летнюю жительницу Улан-Удэ, пропавшую в Иркутске.

    Сообщается, что в последний раз женщину видели 7 августа на железнодорожном вокзале в Иркутке.

    По словам родственников пропавшей, она могла отправиться на сезонные работы в сельскую местность.

    Также рассматривается версия того, что женщина могла сесть на поезд без билета, а после того, как ее ссадили контролеры, укрыться в одном из заброшенных домов.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в правоохранительные органы Краснодарского края поступило заявление о пропаже 83-летней пенсионерки, которая ушла из дома 30 июля 2017 года и до сегодняшнего дня о ней ничего не известно.

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    Автор: Ирина Новикова
    #иркутск #улан-удэ #пропажа женщины
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